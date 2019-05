Wat u moet weten over Watford, underdog in FA Cup-finale tegen Manchester City: van Elton John tot Mogi Bayat en bijen/herten

35 jaar wacht het nietige Watford op een nieuwe kans op een eerste prijs in het clubbestaan. The Hornets verloren in 1984 de finale van de FA Cup van Everton met 2-0, maar krijgen nu eindelijk een herkansing in de Engelse beker. Vanavond, om 18 uur, op Wembley. Enig probleem: de tegenstander is de monsterachtige machine Manchester City. Ai. Vijf zaken die u moet weten over de kleurrijke underdog.