Zwarte ruiters of witte ridders? Hoe twee gereputeerde makelaars op het beklaagdenbankje belandden

De tuchtprocedure van Propere Handen van de voetbalbond begint vandaag met het hoofdstuk makelaars. Dat Dejan – “de keuken is besteld” – Veljkovic een centrale rol heeft in de matchfixing van KV Mechelen en Waasland-Beveren, is intussen zonneklaar. De rol van de gereputeerde makelaars Walter Mortelmans en Evert Maeschalck is veel minder duidelijk. Waren ze op de hoogte van de matchfixing of hebben ze – in het geval van Mortelmans – er zelfs aan meegewerkt? De eerste zitting van de Geschillencommissie Hoger Beroep legt meteen enkele pijnpunten in het bondsonderzoek bloot.