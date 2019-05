Club Brugge speelt geen titelmatch, wél een afscheidsmatch: naast Leko en Wesley mogelijk nog een aantal vertrekkers

Alles wijst erop dat Ivan Leko zondag voor de laatste keer in de dug-out zit bij Club Brugge. Voorzitter Verhaeghe zegt dat er na het seizoen gesproken wordt, maar een groot deel van de tech­nische staf is al op de hoogte dat het straks voorbij is in Brugge. Dus geen verhoopte titelmatch straks in Jan Breydel, wél een ­afscheidsmatch. Naast coach Leko en Wesley zwaaien straks mogelijk nog een aantal spelers af.

Twee seizoenen lang was Ivan Leko's Bruges Army de strijdkreet van de Brugse supporters – hij is er nog steeds razend populair. Leko zorgde in Brugge voor zweet, dominant voetbal en prijzen. De tweede landstitel op drie jaar tijd en de daaropvolgende prima campagne in de Champions League maakten van de ­Kroaat een cultfiguur. Toen hij daags na een nachtje cel in het kader van operatie Propere Handen alweer op het trainingsveld stond, maakte hij zichzelf helemaal onsterfelijk bij de fans. De klik ­tussen Leko en Club Brugge was er ondanks een stroef begin vorig seizoen snel, maar toch coacht Leko zondag meer dan waarschijnlijk zijn afscheidsmatch bij Club. Na Standard klonk het bij voorzitter Verhaeghe dat er na het seizoen opnieuw wordt gesproken, maar de kans dat hij blijft, is heel klein. Zijn stafleden ­weten zelf al even waar ze aan toe zijn – meer dan de helft vertrekt straks.

Het is ondertussen een publiek geheim dat Leko vorige zomer een nieuw contract weigerde ondanks een flinke loonsverhoging. Leko wou betaald worden naar het contract van kampioenenmaker Preud’homme. Mannaert en co. schrokken en bliezen de onderhandelingen af. Ondertussen werd stilaan duidelijk dat een scheiding der wegen op het einde van het seizoen met name Club Brugge niet slecht uitkwam. Club bouwde enig voorbehoud in na de hetze rond operatie Propere Handen en wachtte ook de resultaten in de play-offs af – in de reguliere competitie liet Club het meermaals afweten. De coach toonde zich in de Champions League en is razend ambitieus. Een buitenlands avontuur bij een mooie club? Graag. Spanje draagt zijn voorkeur weg. Alleen is de vraag welke topclub een trainer binnenhaalt die voor het gerecht nog steeds onder verdenking staat. Ondertussen verkende Club al de markt voor een opvolger, terwijl ze bij Genk ongemakkelijk over de stoel schuifelen.

Wat met Danjuma en Rezaei?

De fans zwaaien straks niet alleen Leko uit. Enkele goudhaantjes verkassen straks bijna zeker naar een Europese (sub)topper. Zo speelt Wesley tegen Antwerp zijn laatste voor Club. De Braziliaan speelde zijn beste seizoen ooit en moet straks tussen de 25 en de 30 miljoen euro opleveren. Ook ­Arnaut Danjuma is gegeerd, al bestaat de kans dat hij nog een seizoen blijft. Na een zware blessure raakte de flankspeler nooit volledig onder stoom in Play-off 1. AC Milan en nog wat andere grote clubs willen hem – op zijn hoofd plakt een prijskaartje van minstens 10 miljoen euro. Mogelijk is ook het verhaal van Rezaei in Brugge uit. De aanvaller heeft er – mede door blessures – een slecht debuut­seizoen opzitten. Mogelijk wordt er deze zomer al een oplossing gezocht. Ook ­Poulain, einde contract, keert niet meer terug. Ten slotte blijft het opletten met Vanaken, Denswil, Horvath en Mechele, maar zij gaven al aan niet gehaast te zijn. Enkel bij een aanbieding die niet te weigeren valt, wordt er gesproken.