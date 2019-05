CLUBNIEUWS. Genk nu al zeker van minstens 20 miljoen, KV Kortrijk aast op trio

Op naar de laatste speeldag in de play-offs van de Jupiler Pro League. Hoog tijd dus voor uw dagelijkse dosis clubnieuws!

BEERSCHOT WILRIJK. Afscheidsmatch(en), nieuw logo en nieuwe naam

De geblesseerde Jan Van den Bergh zal afscheid nemen van de supporters. Hij speelt volgend seizoen bij AA Gent. Ook Erwin Hoffer zal wellicht voor het eerst in vier wedstrijden nog eens minuten krijgen. Hij is einde contract en zal de club ook verlaten. Voor De Jonghe, Van Hyfte, Messoudi, Vanzeir en De Mets is het nog afwachten of de thuiswedstrijd tegen Oostende hun laatste partij in het mauve-wit zal zijn. Door de onduidelijkheid rond Propere Handen heeft de club de contractbesprekingen nog niet afgerond. Beerschot Wilrijk zal ook het nieuwe clublogo, de nieuwe naam van de club én de winnaar van de supporterstrofee aankondigen. (kofr)

GENK. Al minstens 20 miljoen van de Champions League

Genk mag zich opmaken voor flink wat meer geld. Nu de Limburgers al zeker in de groepsfase van de Champions League zitten, zijn ze al zeker van 15,25 miljoen euro. Daar komt nog geld bij op basis van de ranking. Club Brugge kreeg vorig seizoen daardoor een kleine 8 miljoen extra. Goede prestaties in de groepsfase levert ook extra euro’s op. Een zege in de poulefase levert 2,7 miljoen euro op, een gelijkspel 900.000 euro. Verder verdient de club ook aan tv-rechten en dat kan oplopen tot 4,5 miljoen euro. 20 miljoen euro is dus bescheiden geschat. (lvdw)

KV KORTRIJK. Kerels mikken op drietal

Kortrijk is al bezig met versterkingen voor volgend seizoen. Eén van hun targets is Eric Ocansey (21) van Eupen. De Ghanese rechtsbuiten is dribbelvaardig en vaak erg dreigend op zijn flank. Hij ligt nog tot 2020 vast in de Oostkantons, maar KVK is bereid te praten. De Kerels volgen ook Leonardo Rocha (21) van Lommel. De spits van 1.96 meter die in 1B 21 keer scoorde, kan de opvolger van Avenatti worden, maar er is ook interesse van Moeskroen en Cercle. Bovendien kost hij minstens 500.000 euro. Daarnaast onderhandelde Kortrijk ook met Dante Rigo (20), de Belgische centrale middenvelder van Jong PSV. Ze wilden die definitief overnemen, maar voorlopig zitten die onderhandelingen op een dood spoor. (jug, bfa, kv)

KV OOSTENDE. Bataille wordt beloftecoach

Na de komst van hoofdcoach Kare Ingebrigtsen wil KV Oostende ook zijn technische staf afslanken. Franky Vander Elst blijft T2 en Patrick Creemers wordt keeperstrainer, maar doelmannencoach Patrick Deman, assistent Jordi Lemiengre en beloftencoach Andy Vervenne moeten vertrekken. De Oostendse U21 zullen vanaf volgend seizoen gecoacht worden door ex-speler Kurt Bataille. Die is nu nog trainer bij amateurclub Zwevezele, maar kiest voor KVO. Ook communicatiemanager Wim Demeyer stopt bij de kustploeg. Hij gaat wellicht weer meer opdrachten uitvoeren voor de bedrijven van Coucke.

KV Oostende trekt met amper zestien spelers naar Beerschot door een aantal blessures. Zowel Lombaerts, Capon, Vandendriessche, Canesin, D’Haese, Boonen, Coopman als Guri kunnen niet spelen. Lombaerts viel uit met pijn aan de rug en na STVV meldden Vandendriessche en Guri zich geblesseerd. Net als woensdag zitten er met Ondoa en De Bie weer twee doelmannen op de bank, waardoor Van der Elst effectief maar drie veldspelers heeft om te wisselen. (jug, jve)

STANDARD. Clement met veredelde B-ploeg : “Standard heeft vooral zichzelf geholpen”

De verrassende 2-0-zege van Standard tegen Club Brugge hielp donderdag KRC Genk mee aan de titel. Vooraf werd gespeculeerd wie Standard-trainer Michel Preud’homme – ex-hoofdcoach van Club Brugge, waar hij vier jaar met Philippe Clement als assistent werkte – een handje zou toesteken. Het werden dus Clement en Genk. Zondag komt Preud’homme met Standard naar Genk. Als de Rouches winnen, zijn ze zeker van de derde plaats en hoeven ze geen barragewedstrijden voor Europees voetbal te spelen. Dus, Clement, een wederdienst? “Ondanks het feit dat mijn vriend Michel Preud’homme ons heeft geholpen, gaan wij wel vol door de zege”, aldus Clement. “Trouwens, Standard heeft vooral zichzelf geholpen. Door die zege tegen Club Brugge is het derde geworden.”

Toch zal Clement niet zijn kampioenenploeg opstellen. Maehle is sowieso geschorst. “Ik zal zien in welke staat mijn spelers zijn. Dan maak ik een keuze. Maar het is zeker dat veel jongens die een heel seizoen op de bank hebben gezeten, aan de aftrap zullen komen. Zij mogen in deze feestmatch meespelen, want een feestdag wordt het. Maar we gaan geen cadeaus geven. Wij zijn winnaars.” (lvdw)

STVV. Mmaee valt geblesseerd af

Voor de laatste wedstrijd van het seizoen, waarin niets meer op het spel staat, lijkt Marc Brys niet geneigd om veel te roteren. Al zal hij in zijn defensie wel moeten sleutelen nadat Mmaee een trap incasseerde tegen Oostende. Ook Teixeira is nog out met een voetblessure. (pivan)

WESTERLO. Zeven spelers aan de kant

Voor de laatste wedstrijd van het seizoen kan Bob Peeters geen beroep doen op zeven spelers. Ghandri (voet), Alessandro (lies), Dewaele (operatie wijsheidstanden), Abrahams (enkel) en Oto'o (lies) zijn niet fit. Van den Bogaert incasseerde tegen Charleroi z'n derde gele kaart en is geschorst, Antunes is niet speelgerechtigd. (sks)