Oostenrijkse vicepremier onder vuur na gelekte video

Heinz-Christian Strache, vicepremier en de voorzitter van het extreem-rechtse FPÖ, is vrijdag in opspraak gekomen nadat er een video is gelekt waarin te zien is hoe hij interesse toonde in omkoping door een ‘Russische miljonair’. De beelden werden door Duitse media naar buiten gebracht.

In de videobeelden is te zien hoe Strache enkele maanden voor de verkiezingen samen met Johann Gudenu, de huidige fractievoorzitter van FPÖ in het parlement, een Russische vrouw ontmoet in Ibiza. De mannen zouden haar lucratieve bouwcontracten hebben aangeboden in ruil voor het opkopen van de Oostenrijkse tabloid Kronen Zeitung, die positief zou schrijven over hun partij.

De ontmoeting duurde zes uur en werd gefilmd met een verborgen camera. De vrouw was helemaal geen miljonair. Bedoeling was om de voorzitter van de FPÖ in de val te lokken. De Duitse kranten Der Spiegel en Süddeutsche Zeitung zeggen niet te weten wie er achter de operatie zit.

Strache erkende aan de journalisten dat die avond had plaatsgevonden, maar ontkende dat hij “enige vorm van voordeel aangeboden kreeg of kreeg. Hij verklaarde nog dat er “veel alcohol werd geconsumeerd” die avond en dat er een “grote taalbarrière” was zonder “professionele tolk”.

De belangrijkste oppositiepartijen vragen het ontslag van de nummer twee van de regering van Sebastian Kurz