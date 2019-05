Politie maakt prioriteit van strijd tegen gevaarlijke alarmwapens

Steeds meer mensen in België en Europa hebben alarmpistolen in huis waar ook echte wapens van gemaakt kunnen worden. Dat blijkt uit informatie die tussen de Europese politiediensten via Europol wordt uitgewisseld. Voor de Belgische politiediensten is het een prioriteit geworden om die op te sporen, schrijft De Tijd zaterdag.

Die alarmpistolen zijn gemakkelijk om te bouwen tot vuurwapens die echte munitie afvuren. Sommige exemplaren kunnen zelfs tot volautomatische wapens omgebouwd worden, die verboden zijn in ons land. Er bestaan geen exacte cijfers over de verkoop van dit soort wapens.

Politie en gerecht vermoeden dat in ons land vooral gewone mensen die wapens in huis halen en niet enkel criminelen. Ze doen dat om zich veiliger te voelen met een wapen dat niet levensgevaarlijk is, maar dat toch als twee druppels water op een echt vuurwapen lijkt, aldus De Tijd.

“Dat doet echter geen afbreuk aan het feit dat, zoals uit de huiszoekingen is gebleken, die wapens een reële dreiging blijven uitmaken voor onze veiligheid. De opsporing is dan ook een prioriteit voor onze veiligheidsdiensten”, stelt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in een parlementair antwoord aan MR-Kamerlid Kattrin Jadin.