Zus heropent café van slachtoffer gezinsdrama: “Tijd om de bladzijde om te slaan”

Wijnegem -

Als eerbetoon neemt Veronique Verelst het café van haar vermoorde zus in Wijnegem over. Dominique werd een maand geleden in haar café doodgeschoten door haar man. Hij doodde ook hun twee kinderen, waarna hij zichzelf van het leven beroofde. “Na een periode van intense rouw is het tijd om de bladzijde om te slaan”, zegt de familie. En Dominques café dus te heropenen.