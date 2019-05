Misdaadanaliste: “Op honderd verkrachtingszaken zit slechts één dader zijn gevangenisstraf uit”

Op honderd verkrachtingszaken zit in ons land slechts een dader zijn gevangenisstraf uit. Dat stelt misdaadanaliste Danièle Zucker zaterdag in La dernière heure en Het laatste nieuws.

Op vraag van de Europese Commissie onderzocht Zucker hoe Justitie honderd verkrachtingsdossiers aanpakte. Daaruit blijkt dat in de meerderheid van de gevallen de dader onbekend was. In de overige zaken zijn slechts vier daders berecht: drie kregen een celstraf met uitstel en één dader werd veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf.

Zucker hekelt de lichte straffen, aangezien “het uitzonderlijk is dat een verkrachter niet recidiveert” en “dat één vrouw op vijf het risico loopt op een verkrachting of om slachtoffer te worden van een verkrachtingspoging”.

“Gebanaliseerd”

“Verkrachting blijft gebanaliseerd worden door politie, justitie en het grote publiek”, aldus Zucker nog, die spreekt van een slecht signaal naar de maatschappij. Verder stelt ze vast dat slachtoffers aangemoedigd worden om klacht in te dienen, maar dat “de veroordelingen niet volgen”.

Het probleem is volgens Zucker dat mensen verkrachting zien als het resultaat van een seksueel spel dat fout is afgelopen. “Het slachtoffer had gedronken, provoceerde, had een decolleté, een te korte rok. Studies tonen aan dat 40 procent van de Belgen verklaringen verwacht van het slachtoffer. Verkrachting heeft niets te maken met seksualiteit. Verkrachting draait altijd rond iets anders: macht.”