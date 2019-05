Veel volk verwacht op uitvaart Julie Van Espen

Schilde - Zaterdag wordt Julie Van Espen (23) om 10 uur begraven in de Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen-kerk in Schilde. Het gemeentebestuur verwacht veel volk en vraagt daarom om niet met de auto te komen.

In de kerk is plaats voor enkele honderden familieleden, vrienden en kennissen. Die plaatsen zijn allemaal gereserveerd. Wie geen uitnodiging kreeg, kan de uitvaartplechtigheid volgen via een geluidsinstallatie op het plein voor de kerk. “Het is moeilijk in te schatten hoeveel volk er zal zijn, maar we hebben afspraken gemaakt met de politie om alles in goede banen te leiden”, zegt burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) van Schilde. Er werden nadarhekken geplaatst en de politie stelde in de ruime omgeving rond de ‘Witte Kerk’ aan de Pater Nuyenslaan een parkeerverbod in.

“We willen dan ook vragen om de wagen thuis te laten en met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer te komen.” Buslijn 410 stopt op de Turnhoutsebaan, op wandelafstand van de kerk.

Burgemeester Bauwens zal de plechtigheid overigens niet bijwonen, net als de rest van het gemeentebestuur. De familie van Julie Van Espen had eerder al laten weten dat politici niet welkom zijn. Ook de pers mag de kerk niet binnen.

