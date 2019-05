Arts aan universiteit van Ohio misbruikte minstens 177 studenten: “Shockerende en pijnlijke feiten”

Tussen 1979 en 1996 zijn aan een universiteit van Ohio in de Verenigde Staten minstens 177 studenten seksueel misbruikt door een arts van de instelling. Dat maakte de universiteit zelf bekend, na maandenlang onderzoek. De man, Richard Strauss, stierf in 2005. Hij startte in 1978 aan de universiteit als geneesheer en was later begeleidend arts voor de atleten.