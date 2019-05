Nederland wil macht van Google en Facebook inperken

De Nederlandse regering vindt dat de almacht van bedrijven als Google, Apple en Facebook moet worden ingeperkt. Het belemmert de toetreding van nieuwe bedrijven en beperkt de online keuzevrijheid van consumenten en ondernemers, zegt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) zaterdag. Ze kondigt maatregelen aan en wil Europees een voortrekkersrol spelen.

Keijzer wil een scherper toezicht op digitale platforms. De toezichthouder moet de bevoegdheid krijgen om in te grijpen als een techgigant een toekomstige concurrent, zoals een kleine startup, wil opkopen. Ze wil ook dat de grote techbedrijven gedwongen worden om data met concurrenten te delen. Ook moet het manipuleren van zoekdata, waardoor de concurrentie benadeeld wordt, beter bestraft kunnen worden.

Het is Keijzer eveneens een doorn in het oog dat bedrijven als Apple en Google alles naar zich toetrekken en dat het voor de consument eigenlijk niet meer mogelijk is een app te downloaden zonder met één van die twee bedrijven in aanraking te komen.