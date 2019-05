Plan tegen criminaliteit op Brussels Airport in de maak

Zaventem - Ine Van Wymersch, de nieuwe procureur des konings van Halle-Vilvoorde, werkt aan een plan om de criminaliteit op de luchthaven van Zaventem te bestrijden. In de krant La Dernière Heure legt ze zaterdag uit waarom.

Brussels Airport heeft niet alleen te kampen met een terreurdreiging. Er zijn ook de problemen van drugshandel, namaak, valse documenten, enzovoort... Er is dus nood aan een globale visie, waarbij men zicht heeft op wat er zich afspeelt in de vertrek- en aankomsthal, de leveringszone tot op de tarmac, klinkt het.

“De luchthaven van Zaventem is een mini-dorp. Politiezones hebben de plicht om een veiligheidsplan op te stellen, maar dat was niet het geval voor de luchthaven. Ik denk dat dat moet veranderen”, zegt Van Wymersch in de krant. “Dat moet veranderen, want er zijn verschillende veiligheidsspelers actief op Brussels Airport. Er is de douane, luchthavenpolitie, federale gerechtelijke politie, ... We moeten streven naar meer samenwerking, maar daarvoor is een globale visie nodig. Vandaag moeten we vaststellen dat onze informatiepositie te zwak is. We moeten die versterken”, zegt de nieuwe procureur.

Ze hoopt alles onder controle te hebben aan het einde van haar mandaat, binnen vijf jaar. Ze pleit in de krant alvast voor meer middelen voor de politie.