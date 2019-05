1.600 mensen op uitvaart Julie Van Espen: “Alles wat je deed, was voor iemand anders. Deze wereld is haar mooiste schat kwijt”

Schilde - In de O.L.V.-ten-Hemel-Opgenomen-kerk in Schilde is zaterdag omstreeks 10 uur de uitvaartplechtigheid van de vermoorde Julie Van Espen (23) van start gegaan. Volgens een schatting van de lokale politie volgen ongeveer 1.600 mensen de dienst op het plein buiten de kerk. In de kerk zelf zijn 700 familieleden, vrienden en kennissen van Julie. De vader van het vermoorde meisje nam er het woord. “Jij was ons zonnetje”, zei hij meerdere keren. “Je dood mag niet zinloos blijven.” Ook haar broer en zus spraken de aanwezigen en hun zus toe.

Heel wat familie en vrienden waren zaterdag al lang van tevoren aanwezig aan de ingang van de ‘Witte Kerk’ in Schilde. Velen onder hen zijn in het wit gekleed, met een kleurrijke tint, zoals de familie van Julie het gevraagd had.

Op het plein voor de kerk, waar de dienst via een geluidsinstallatie kan gevolgd worden, zijn bij de start van de dienst enkele honderden toeschouwers. Leerlingen van Vita et Pax in Schoten, de vroegere school van Julie, kwamen te voet van de school. Ook leden van KSK ‘s-Gravenwezel, waar Julie een tijdlang voetbalde, zijn in uniform aanwezig. De mensen buiten krijgen de kans om iets in het rouwregister te schrijven.

“Ons zonnetje”

De vader van Julie nam het woord in de bomvolle kerk. “Jij was ons zonnetje”, herhaalde hij verschillende keren. “Je dood mag niet zinloos blijven. Dat beloven we. De fiets was je vrijheid. We gaan die leuke wandelingen en fietstochten missen.”

“Overal maakte je vrienden”

Na hem nam ook de zus van Julie, Elise, het woord. “Liefste zus”, zei ze. “Het is oneerlijk dat ik nu al afscheid van je moet nemen.”

Ze vertelde over de vele reizen die ze maakten. “Overal waar je kwam, maakte je vrienden. Zelfs met de Franse politie, toen we een boete kregen omdat we niet voor de tram hadden betaald. Je haalde je beste Frans boven. Maar ik denk niet dat ze je verstonden, want we hebben de boete moeten betalen.”

“Je blijft voor altijd mijn zus. Ik ga je overal in blijven zien. In de kleinste diertjes en de zonnestralen. Zelfs als die niet schijnt. Je zal altijd mijn stralende zon blijven.”

Broer Andreas sprak de kerk ook toe. “Dit is het verhaal van een meisje dat plots verdween. In een vingerknip. Ze is niet voor niets heengegaan. Ze heeft getoond hoe wij moeten leven. Ze heeft haar stempel op de wereld gedrukt. Elke dag fietste ze naar waar ze wilde, op blote voeten liep ze naar de buren. België was te klein voor haar.”

Vriend van Julie: “Je was zo puur”

De vriend van Julie, Thomas, omschreef haar als lief en vrolijk. “Je was zo puur. Je was een levensgenieter en ik ben zo trots dat ik je mijn vriendin mag noemen. Je hebt me zoveel nieuwe dingen laten zien, je hebt een betere man van mij gemaakt. Ik ben nog nooit zo zeker van iets geweest als van ons twee. Je liefde maakte me zo sterk. Ik wil je bedanken om me de mooiste tijd van mijn leven te geven. Alles wat je deed, deed je voor iemand anders. Deze wereld is haar mooiste schat kwijt.”

De vader van het vermoorde meisje sprak ook een dankwoord uit voor de politie, slachtofferhulp en Child Focus, maar ook voor de vrienden van zijn dochter. “Bedankt voor de enorme steun.”

Bisschop: “Julie zei dat ze zich nooit zou laten vernederen”

“Van Julie ging en gaat een kracht uit, die vorige zondag duizenden mensen op de been bracht.” Dat waren dan weer de woorden van Antwerps bisschop Johan Bonny. “Wat zou Julie anders willen dan deze kracht te kunnen doorgeven aan al wie om haar treuren?”

Volgens de Antwerpse bisschop had het meisje een uitzonderlijke gave om mensen onbevangen en spontaan tegemoet te treden. “Ze kende geen schrik of vooroordelen. Ze was een kind van de zon en van het licht. Ze vond meteen de sleutel waarmee ze het hart van anderen kon openmaken. Daarom ook had ze geen vijanden, alleen vrienden. Haar enige vijand was die van het laatste ogenblik.”

“Met alle kracht die in haar was, heeft ze zich verzet”, zei Bonny. “Dat had ze vroeger ook gezegd. Dat ze zich als vrouw nooit zou laten vernederen of misbruiken. Ze had het volste vertrouwen dat ze alles aankon, zelfs dat. En het is haar ook gelukt. Ze heeft haar waardigheid aan zich gehouden.”

Op vraag van de familie zijn journalisten, cameramensen en fotografen niet toegelaten in de kerk. Ook aan politici werd op voorhand gevraagd om niet naar de plechtigheid te komen. Die wordt geleid door Antwerps bisschop Johan Bonny.

Afgelopen zondag daagden in Antwerpen al 15.000 mensen op voor een stille mars ter nagedachtenis van Julie. Een dag eerder werd in Schilde een samenkomst gehouden om rouwbetuigingen op papier te zitten voor de familie, die al zei zich bijzonder gesteund te voelen.