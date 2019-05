Man schuldig aan 35 feiten van kindermisbruik moet niet naar de cel: “Toiletten zijn daar niet aangepast aan zijn dwerggroei”

Daniel Knuth, zoon van het Australische parlementslid Shane Knuth, pleitte vorig jaar schuldig aan maar liefst 35 zedendelicten met kinderen. Hij gebruikte een vals profiel op Facebook om seksueel getinte gesprekken te hebben met jonge meisjes en hen te dwingen om naaktfoto’s door te sturen. Hij was zo ook in het bezit van kinderpornografisch materiaal.

Toch heeft de rechter beslist om de jongeman van 22 niet naar de gevangenis te sturen. De reden? Daniel is geboren met dwerggroei en moest in zijn leven al 17 operaties ondergaan, onder meer om de ernstige kromming van zijn rug aan te pakken. Daardoor heeft hij beperkte bewegingsvrijheid.

