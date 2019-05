Vijf kinderen gedood bij bomexplosie in Afghanistan

Vijf kinderen zijn omgekomen toen een bom aan een motorfiets ontplofte op een markt in Herat, in het westen van Afghanistan. Dat heeft de woordvoerder van de provinciegouverneur bekendgemaakt.

Bij de ontploffing in het district Oba raakten ook twintig mensen gewond. Het doelwit van de ontploffing is nog niet gekend, maar het districtshoofd is gewond geraakt.

Volgens een rapport van de VN-missie in Afghanistan (UNAMA) zijn in de eerste drie maanden van dit jaar 53 burgerslachtoffers gevallen door bommen. Nog eens 269 mensen raakten gewond. In die cijfers zitten de slachtoffers van zelfmoordaanslagen niet vervat. UNAMA is erg verontrust over de toename van het aantal burgerslachtoffers door het gebruik van zelfgemaakte explosieven.