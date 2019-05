Crisis in Midden-Oosten: “Golfstaten gaan akkoord met ontplooiing Amerikaanse troepen”

Saudi-Arabië en andere Golfstaten hebben ingestemd met het verzoek van Washington om Amerikaanse troepen op hun grondgebied en in de Perzische Golf te hergroeperen. Washington wil zo mogelijke Iraanse aanvallen voorkomen. Dat bericht de Saudische krant Asharq Al Awsat zaterdag. Volgens de krant gaat het om bilaterale akkoorden tussen de VS en de Golfstaten. Het artikel noemt de landen niet bij naam en stelt ook dat de VS geen oorlog met Iran zoekt.

“Het belangrijkste motief voor de hergroepering van de Amerikaanse troepen in de Golfstaten is een gezamenlijke actie uitvoeren om Iran te ontmoedigen een poging te ondernemen om de situatie militair te doen escaleren en de Golfstaten of de Amerikaanse belangen in de regio aan te vallen”, aldus de krant, die zegt zich te baseren op goed geïnformeerde bronnen in de regio.

De voorbije dagen zijn de spanningen opnieuw opgelopen tussen de VS en Iran. Beide landen houden een agressieve retoriek aan tegenover elkaar. Saudi-Arabië en andere Golfstaten zijn traditionele bondgenoten van de VS. Iran is dan weer een regionale rivaal van Saudi-Arabië. Beide landen staan tegenover elkaar in de oorlogen in Syrië en Jemen.