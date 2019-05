VIDEO. Zlatan Ibrahimovic grijpt doelman naar de keel: twee wedstrijden geschorst

Los Angeles Galaxy-aanvoerder Zlatan Ibrahimovic mag twee wedstrijden niet aantreden in de Major League Soccer. Hij kreeg die schorsing vrijdag nadat hij vorig weekend de doelman van de New York Red Bulls bij de keel had gegrepen.

De 37-jarige Zweed, die ook een niet nader bepaalde boete moet betalen, zal zondag thuis tegen Colorado en komende vrijdag op bezoek bij Orlando in de tribunes moeten plaatsnemen. In de met 0-2 verloren wedstrijd tegen de New York Red Bulls ging Ibrahimovic in de slotfase over de schreef. De aanvaller greep New York-doelman Sean Johnson bij de keel, waarna ze tegen de grond gingen. De ref gaf beide spelers een gele kaart.

KNUFFEL VAN ZLATAN | Een bizar incident in de @MLS met @Ibra_official en Sean Johnson. ??



Ibrahimovic was dit seizoen al goed voor negen doelpunten in tien wedstrijden. Galaxy verloor zijn laatste drie wedstrijden en zakte daardoor naar de derde plaats in de Western Conference, op acht punten van leider Los Angeles FC.