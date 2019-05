Brusselse politie waarschuwt voor nieuwe techniek van inbrekers: plakband aan uw deur

Brussel - De politie waarschuwt voor een nieuwe truc die inbrekers toepassen om potentiële doelwitten te vinden voor een inbraak. Ze hangen plakband aan de deur. Als die er enkele dagen nog hangt, weten ze dat de bewoners vermoedelijk niet thuis zijn.

Het is de Brusselse politiezone Montgomery die op Facebook waarschuwt voor de truc. “De voorbije dagen hebben meerdere inwoners van onze politiezone een stuk plakband aangetroffen aan hun voordeur”, aldus de politie. “Die wordt zowel op de deur als op de omkadering gehangen, op telkens verschillende hoogte.”

De politie vermoedt dat er inbrekers achter zitten. “Het is heel waarschijnlijk dat het doel is om te zien of de bewoners van het huis thuis zijn. Als de plakband op maandag geplakt wordt en er woensdag nog hangt, is de kans groot dat de bewoners niet thuis zijn. Dat kan inbrekers helpen om een doelwit te kiezen.”

De agenten raden aan om de plakband meteen weg te doen en aangifte te doen bij de politie. “Als u iemand plakband ziet plakken, bel dan meteen 101. Zolang onze mensen er niet zijn, kan u al zoveel mogelijk gegevens over die persoon verzamelen: zijn uiterlijk, kledij, voertuig…”