CD&V en MR willen motor van nieuwe regering vormen: “Vijf jaar geleden deelden we een toekomstvisie, nu nog steeds”

Wouter Beke (CD&V) en Charles Michel (MR) leggen zich samen in het midden van het bed. Net als vijf jaar geleden geven ze opnieuw een gezamenlijk dubbelinterview, zaterdag in De Standaard en Le Soir. Ze presenteren zich als motor voor een nieuwe regering en als dam tegen de onbestuurbaarheid.

Vijf jaar geleden vormde het dubbelinterview een gamechanger voor de campagne, meent De Standaard. De samenwerking vormde het alternatief voor het communautaire gekibbel tussen de N-VA en de PS dat het land dreigde te blokkeren.

Beke en Michel treden zaterdag opnieuw gezamenlijk naar buiten. Ze benadrukken de realisaties van de eerste regering-Michel, en zeggen dat ze hun samenwerking graag zouden voortzetten.

Toekomstvisie

Premier Michel: “Vijf jaar geleden deelden we een toekomstvisie. Vandaag doen we dat opnieuw. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. We behoren niet tot dezelfde partij of dezelfde taalgroep. Maar we zijn generatiegenoten en bij de onderhandelingen voor de zesde staatshervorming leerden we elkaar kennen als verantwoordelijke partijleiders. Er is meer dat ons bindt dan scheidt. Daarom willen we samen de motor van een nieuwe regering zijn.”

Wouter Beke: “In deze campagne hoor je voortdurend welke partijen niet willen samenwerken. Wij luiden een andere klok. Wij bieden een positief alternatief. Maar het is de kiezer die beslist.” De nadruk van de volgende regering moet volgens de CD&V-voorzitter liggen op levenskwaliteit, koopkracht, toegankelijkheid van gezondheidszorg en op veiligheid.

De N-VA krijgt er in het interview van langs, al formuleert geen van beide topstukken een veto tegen de Vlaams-nationalisten.