Advocaten van Beerschot Wilrijk, Lokeren en Tubeke in koor: “Competitievervalsing is bewezen, degradatie voor KV Mechelen én Waasland-Beveren”

De tuchtprocedure voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB is zaterdagochtend van start gegaan met de vrijwillige tussenkomsten van de belanghebbende partijen. Voor de advocaten van voetbalclubs Beerschot Wilrijk, Sporting Lokeren en Tubeke zijn de feiten bewezen. “De telefoontaps zijn overduidelijk”, aldus advocaat Walter Van Steenbrugge namens Lokeren. “KV Mechelen én Waasland-Beveren hebben de boel belazerd. De sancties die geëist worden door de bondsprocureur zijn terecht. Ze hebben geen plaats in de hoogste afdeling.”

LIVE. Volg hier de eerste zitting in operatie Propere Handen

Het was Thomas Gillis, advocaat van Beerschot Wilrijk, die op eigen verzoek de spits mocht afbijten. Hij wees op het grote belang van deze zaak. “Matchfixing is een ziekte die het voetbal in zijn kern aantast”, citeerde hij UEFA-voorzitter Ceferin. “Het is dus een van de belangrijkste missies van UEFA om deze zaken aan te pakken”, aldus Gillis. De advocaat drukte de drie leden van de Geschillencommissie Hoger Beroep op het hart om rekening te houden met de directe en indirecte gevolgen van matchfixing, alvorens hij een relaas van de feiten gaf. “Iedereen die het dossier gelezen heeft, weet dat er op 11 maart daden van competitievervalsing zijn gebeurd. Aan de telefoontaps hebben we genoeg”, concludeerde Gillis na een pleidooi van zo’n halfuur.

Ook Tubeke kwam tussen, omdat de Waals-Brabanders vinden dat KV Mechelen moet degraderen naar de eerste amateurklasse. In dat geval kan Tubeke, dat sportief degradeerde, in 1B blijven. “De bondsprocureur heeft zijn vordering ingesteld op een foutieve lezing van artikel B2008 van het bondsreglement”, aldus de advocaat van Tubeke, die stelde “dat er niet de minste twijfel over bestond dat er daden van competitievervalsing zijn gebeurd”.

Walter Van Steenbrugge: “Er kan geen enkele gerede twijfel bestaan dat er door KV Mechelen én Waasland-Beveren aan matchfixing is gedaan”

Ook Walter Van Steenbrugge, die optrad namens Lokeren, verwees naar de telefoontaps om zijn pleidooi kracht bij te zetten. “Dat zijn onvervalste, rauwe bewijzen waarover geen twijfel bestaat.” Van Steenbrugge stelde dat KV Mechelen de instigator was, maar dat Waasland-Beveren heel duidelijk heeft meegewerkt. Hij laakte in een geanimeerd pleidooi van 30 minuten ook de rol van spelersmakelaar Dejan Veljkovic “wiens tentakels reikten tot bij de bond, de spelers, de bestuurskamers van de voetbalclubs, de scheidsrechters en zelfs de journalisten”.

Walter Van Steenbrugge Foto: Photo News

“Als Lokeren naar 1B gaat, betekent dat het kerkhof, het einde van een grote club. We willen niet dat de competitie bevolkt worden door bedriegers, door valsspelers. Onze belangen zijn dus groot. Er is op een onwaarschijnlijke manier bedrogen door de beleidsmakers van KV Mechelen en Waasland-Beveren. Er is in die bewuste match geen bal tussen de palen getrapt door Waasland-Beveren. De telefonie spreekt voor zich. Waasland-Beveren kan niet zeggen dat ze het allemaal niet gewild hebben. 100.000 euro, 200.000 euro? Het kan mij allemaal niet schelen. Men is akkoord gegaan om te vervalsen, zoveel is zeker. Er is hier sprake van bedrog van het zuiverste soort. Dat is niet uit te leggen. Ik heb de UEFA ingeschakeld en om een afspraak gevraagd. Er kan geen enkele gerede twijfel bestaan dat er door KV Mechelen én Waasland-Beveren aan matchfixing is gedaan. De poging alleen al is voldoende. En er is niet aan meldingsplicht gedaan. Er is geen discussie: de feiten zijn bewezen. Gelukkig zijn er telefoontaps én verhoren. Ze hebben de boel belazerd. De sancties die geëist worden door de bondsprocureur zijn terecht. Ze hebben geen plaats in de hoogste afdeling.”

Supportersclubs KV Mechelen: “De rechten van verdediging zijn geschonden”

Ook Malinois Supportersorgaan en KV Mechelen Support kwamen nog aan het woord. Die hadden het vooral over procedureproblemen. Volgens hen had de vervolging op basis van artikel B1711.141 in het bondsreglement vóór 15 juni 2018 moeten plaatsvinden, en kan KV Mechelen niet meer gestraft worden.

“Wij vragen de schorsing van de procedure. Waarom? Omdat volgens ons de rechten van verdediging zijn geschonden. Bovendien stel ik vast dat advocaat Van Steenbrugge niet alleen voor Sporting Lokeren optreedt maar ook voor Club Brugge-trainer Ivan Leko, destijds verhoord in het lopende strafdossier. Hij heeft dus wèl toegang tot het strafdossier. Wij niet. Dat is niet eerlijk. Er steekt intussen, na de redding van KV Mechelen door Mark Uytterhoeven, 5,2 miljoen euro aan kapitaal van KV-supporters in de club. Al die supporters hebben geen enkel belang bij competitievervalsing.”

Bondsprocureur Kris Wagner Foto: Photo News

Opvallend: de twee tussenkomende supportersvereningen van KV Mechelen zijn absoluut niet overtuigd van de vordering van het bondsparket. Zij blijven de club, en dus bij uitbreiding ook de vier onder vuur liggende bestuursleden steunen. “Volgens onze bescheiden mening is er geen sprake geweest van competitievervalsing.”

Advocaten Veljkovic: “De voetbalbond en Veljkovic hadden bondgenoten kunnen zijn”

Vervolgens kwamen advocaten Kris Luyckx en Bart Verbleen, die optreden voor “spijtoptant” Dejan Veljkovic, aan het woord. De Servische makelaar, spilfiguur in Operatie Propere Handen, liet zich niet zien. De advocaten benadrukken nogmaals dat ze hopen dat Dejan Veljkovic pas later voor Geschillencommisie Hoger Beroep hoeft te verschijnen. Net omdat hij in een speciale situatie zit als “pentiti”, zeg maar spijtoptant.

“Hij bevindt zich in een moeilijke situatie. De voetbalbond en Veljkovic hadden bondgenoten kunnen zijn. Dat is een gemiste kans.” Lees: de Servische makelaar, jarenlang een loopje nemend met de voetbalregels, ziet er geen graten in om nu alsnog samen te werken met de instanties die hij belazerde.

Kris Luyckx Foto: Photo News

“Het memorandum met het federaal parket wordt bekrachtigd binnenkort. Dat wil zeggen dat het strafrechtelijke luik met Veljkovic dan is afgerond en Veljkovic dan wèl vrijuit zal kunnen spreken voor deze tuchtrechtbank. Wat hij als spijtoptant heeft verteld is momenteel maar geweten door vier politieagenten. De inhoud ervan is momenteel zeer precair om te delen.”

Kris Luyckx suggereerde dat het in een later stadium interessant kan zijn om Veljkovic uit te nodigen. “Er zijn trainers die geld hebben verdiend aan transfers van spelers. Of aan het opstellen van bepaalde spelers. Dat zal later blijken en is volgens onze bescheiden mening ook competitievervalsing. Nu kunnen we daar nog niet vrijuit over spreken.”

“Men vervolgt mijnheer Veljkovic hier vandaag op basis van een onvolledig dossier. Zijn verklaringen in het strafdossier moeten nog afgetoetst worden bij mensen waarover hij verklaringen aflegt. Pas dan, als de beschermende maatregelen wegvallen, dan kan hij hier uitgenodigd worden om bepaalde verklaringen af te leggen.”

In de namiddag wordt het luik van de spelersmakelaars Thomas Troch, Walter Mortelmans en Evert Maeschalck behandeld.