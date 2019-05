Dit is het meest dominante team in de hele sportwereld en u heeft er waarschijnlijk nog nooit van gehoord: wat is het geheim van Olympique Lyonnais Féminin?

Zaterdagavond (18u00) staat in Boedapest de finale van de Champions League op het programma. Bij de vrouwen, wel te verstaan. Het is een clash tussen Olympique Lyon en FC Barcelona, twee grootmachten in het vrouwenvoetbal. Al geldt dat voor de Fransen club nog net iets meer.

Komende zomer staat in Frankrijk het Wereldkampioenschap op het programma, maar eerst kunnen de fans van vrouwenvoetbal zich dus opwarmen aan een leuk aperitiefje. De vrouwen van Lyon gaan in Hongarije op zoek naar hun vierde opeenvolgende Champions League-triomf.

De voorbije drie seizoenen won Lyon twee keer van Wolfsburg, het toenmalige team van Red Flame Tessa Wullaert. In 2016 na strafschoppen, in 2018 na verlengingen. Tussendoor werd PSG, ook al na een penaltyreeks, verslagen. De Franse club won de beker eerder in 2011 en 2012, en stond in de finale in 2010 en 2013. Barcelona staat voor het eerst in de finale van het kampioenenbal.

Een bijna nachtmerrie en 9-0

Op weg naar de finale overleefde Barcelona een nachtmerrie tegen het Kazachse BIIK Kazygurt. Het verloor de heenmatch met 3-1, maar won thuis met 3-0. Daarna werd brandhout gemaakt van Glasgow City (3-0 en 5-0) en moest LSK Kvinner (3-0 en 1-0) eraan geloven. In de halve finale werd Bayern met twee keer 1-0 verslagen. Sinds september kregen ze dus geen enkele doelpunt tegen.

Lyon kende geen enkele moeite met het Noorse Avaldsnes (2-0 en 5-0) en het verkocht Ajax een oplawaai (4-0 en 9-0). Grote rivaal Wolfsburg werd vervolgens verslagen (2-1 en 4-2) en in de halve eindstrijd werd Chelsea opzijgezet (2-1 en 1-1). Topscorers bij beide teams zijn Eugénie Le Sommer (Lyon, zes goals) en Toni Duggan (Barcelona, vijf goals).

“Niet onoverwinnelijk”

Bij Barcelona loopt naast Duggan ook Lieke Martens rond. De Nederlandse werd in 2017 verkozen tot Speelster van het Jaar nadat ze Oranje naar de Europese titel had geleid. Opmerkelijk is dat Martens gelinkt wordt aan een transfer naar… Lyon. “Ik zag het ook”, zei de vrouw met een afkoopclausule van 3 miljoen euro in de aanloop naar de finale. “Ik weet het niet. Ik heb nog één jaar contract en ben hier gelukkig. Ik concentreer me op de finale, verder niets.”

In eigen land won Barcelona overigens vier keer de titel tussen 2012 en 2015, maar sindsdien niet meer. Atlético Madrid is op het Iberische schiereiland momenteel de dominante ploeg.

Volgens middenveldster Vicky Losada heeft Barcelona een goede kans om de beker met de grote oren in de lucht te steken. “Doorheen de jaren was Lyon een van de eerste teams om te investeren in het vrouwenvoetbal”, aldus Losada. “Ze hebben veel kwaliteiten, maar ze zijn niet onoverwinnelijk. Ze hadden het heel moeilijk tegen Chelsea en vorige seizoen toen we tegen hen speelden, was het geen makkelijke overwinning voor hen. Het was telkens slechts één goal verschil (2-1 en 1-0, red.). Dat moeten we onthouden. Ze zijn een uitstekend team, maar alles kan en we kunnen winnen.”

Dominantie

Het zelfvertrouwen van Losada werkt aanstekelijk, maar wie de cijfers bekijkt kan enkel concluderen dat de vrouwen van Lyon het meest dominante sportteam ter wereld vormen. Een bloemlezing:

Franse competitie:

- 13 titels op rij (2006-2019)

- 2 nederlagen in de laatste 9 seizoenen (198 wedstrijden)

- doelsaldo van +957

Franse beker:

- winst in 7 van de laatste 8 edities

- sinds 2002 slechts 3 finales gemist

- recordwinnaar met 9 zeges

Champions League:

- laatste 3 edities gewonnen

- 7 finales gespeeld sinds 2010

- recordwinnaar met 5 zeges

Dit is een team dat simpelweg nauwelijks verliest. Emma Hayes, de coach van Chelsea, en Phil Neville, de bondscoach van Engeland, noemden Olympique Lyonnais Féminin dan ook ‘The Harlem Globetrotters’. Wat wil je met sterspeelster als Gouden Bal-winnares Ada Hegerberg, de Duitse Dzsenifer Marozsán en de Japanse Saki Kumagai.

Maar met sterren alleen kom je er niet, dat ondervond ook de Amerikaanse nummer één Alex Morgan. “Ze ging naar Frankrijk om te groeien en zichzelf elke dag uit te dagen”, aldus Morgans manager Dan Levy. “Ze deed dat door met een aantal van de beste speelsters ter wereld te trainen. Titels winnen is geweldig, de faciliteiten zijn eersteklas, maar het geheim van hun succes is dat ze een perfecte omgeving gecreëerd hebben waarin speelsters beter worden. Het is een soort van vicieuze cirkel.”

“Plaats die ze verdienen”

Lyon behandelt het mannen- en vrouwenteam dan ook op gelijke voet. De vrouwen zijn evengoed onderdeel van de club als de mannen. Dat gaat van de fitness, tot de medische staf en de trainingsvelden. “Lyon zet vrouwen op de plaats die ze verdienen”, aldus Hegerberg, die een van de grootverdieners is met een jaarsalaris van zo’n 420.000 euro. De Franse club betaalt haar speelsters dus ook navenant.

In de finale van de Champions League staat een winstpremie van 250.000 euro op het spel voor de winnaar. De verliezer krijgt 200.000 euro. Een gigantisch verschil met de mannen, waar de winnaar 19 miljoen krijgt en de verliezer 15 miljoen. Er is dus nog werk aan de winkel, maar sportief gezien toornt Olympique Lyonnais Féminin boven alles en iedereen uit. De acht titels en vier bekers op rij van Juventus, de zes (zeven?) titels op rij van Bayern, de acht titels in elf jaar van Barcelona en de drie Champions Leagues op rij van Real Madrid lijken plots kinderspel.