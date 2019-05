CD&V wil verzorgster in elke peuterklas en meer belastingvermindering voor kinderopvang

Een kinderverzorgster in elke peuterklas en een hogere belastingvermindering voor kinderopvang. Dat zijn enkele voorstellen uit het tienpuntenplan voor gezinnen, dat CD&V-boegbeeld Hilde Crevits zaterdag voorstelde op de gezinsdag van haar partij in het pretpark Plopsaland.

Geen groot spektakel of toespraken dit jaar op de gezinsdag van CD&V. Die valt immers samen met de uitvaart van de in Antwerpen vermoorde Julie Van Espen. Maar op acht dagen voor de verkiezingen grijpt CD&V de gezinsdag wél aan om een tienpuntenplan voor te stellen waarmee de partij gezinnen een duwtje in de rug wil geven.

De christendemocraten willen jonge gezinnen financieel helpen door het maximaal in te brengen bedrag voor de belastingvermindering in de kinderopvang te verdubbelen. Per dag per kind in de opvang zouden ouders dan tot 10 euro belastingvermindering krijgen. CD&V wil ook het belastingkrediet voor kinderen ten laste tegen 2024 verdubbelen tot 940 euro.

Onderwijs

Onderwijs is een tweede speerpunt in de gezinsmaatregelen van CD&V. Crevits wil er voor het kleuteronderwijs 1.500 kinderverzorg(st)ers bij, een verdrievoudiging, zodat elke peuterklas zo’n verzorg(st)er heeft en de kleuterjuf of -meester de handen vrij heeft voor pedagogische taken.

Ouderschapsverlof zou flexibeler moeten worden. Binnenkort kunnen ouders dat per halve dag opnemen, om bijvoorbeeld op woensdagnamiddag thuis te blijven, zei een jarige CD&V-vicepremier Kris Peeters. CD&V pleit om ook grootoudersschapsverlof mogelijk te maken.