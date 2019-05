Twee skydivers overleven val van 50 meter niet in Duitsland

Twee mannen zijn zaterdag om het leven gekomen tijdens een skydive in het zuidwesten van Duitsland. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

De twee mannen stortten neer van een hoogte van 50 meter, in Bad Saulgau in de deelstaat Baden-Württemberg. De oorzaak is nog niet bekend. De twee mannen, 49 en 32 jaar oud, waren in elk geval geen beginners.

Eerste berichten gewaagden van een botsing in de lucht, nadat de skydivers uit het vliegtuig waren gesprongen. Volgens de autoriteiten sprongen beide mannen individueel en ging het dus niet om een tandemsprong, waarbij twee skydivers met een harnas aan elkaar vasthangen. Hulpverleners probeerden beide mannen nog te reanimeren na hun val, maar dat was zonder succes.

De politie riep de hulp in van een expert in skydiven.