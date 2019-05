Doden en gewonden bij botsing tussen lijnvliegtuig en bus: grote rampoefening op Brussels Airport

Zaventem - Op de luchthaven Brussels Airport is zaterdagnamiddag om 14 uur de tweejaarlijkse grote rampoefening van start gegaan. Ditmaal wordt een aanrijding tussen een lijnvliegtuig en een passagiersbus gesimuleerd, waarbij zowel doden als gewonden gevallen zijn. Bovendien lekt er volgens het scenario een mogelijk gevaarlijk product uit het vliegtuig. “We zijn verplicht elke twee jaar een dergelijke oefening te organiseren”, zegt Nathalie Piérard van Brussels Airport Company. “Ditmaal nemen zo’n 500 mensen aan de oefening deel, onder wie een honderdtal figuranten.”

Volgens het scenario is een bus die met 35 passagiers op weg was naar hun vliegtuig, op het tarmac gebotst tegen een Boeing 737 van de, onbestaande, maatschappij KetAir, met 81 passagiers en 4 crewleden aan boord. Door de aanrijding is de bus gekanteld, is er brand ontstaan aan boord van het vliegtuig en zijn er zowel in het vliegtuig als in de bus doden en gewonden gevallen.

“In het vliegtuig zijn 5 doden gevallen, in de bus 12”, zegt Koen Hillewaert, Head of Contingency & Team van Brussels Airport Company. “Die rol wordt gespeeld door poppen. Daarnaast zijn er 57 vrijwilligers van het Rode Kruis die de gewonden spelen en 45 figuranten die de ongedeerde passagiers spelen. De niet-gewonden moeten geëvacueerd worden, de brand moet geblust worden en de gewonden moeten eerst overgebracht worden naar een ‘pre-triage’-tent, vervolgens naar een Voorwaartse Medische Post, in de brandweerkazerne, en tenslotte zogezegd naar de ziekenhuizen.”

Intussen komt ook nog de Civiele Bescherming ter plaatse omdat er een mogelijk gevaarlijk product lekt en ten slotte moet ook nog de identificatie van de overleden slachtoffers en het gerechtelijk onderzoek naar het ongeval beginnen. De oefening vindt plaats onder toezicht van de gouverneur van Vlaams-Brabant en zo’n 500 mensen van de brandweer, de federale politie, het parket, de Civiele Bescherming, defensie, de medische interventiediensten en het Rode Kruis nemen eraan deel.