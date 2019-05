Boris Johnson in peiling favoriet om Theresa May op te volgen als Britse premier

Boris Johnson, de gewezen burgemeester van Londen en voormalig Brits minister van Buitenlandse Zaken, heeft volgens een peiling de beste kans om Theresa May op te volgen als Brits premier. Johnson heeft de steun van 39 procent van de leden van de Conservatieve Partij, zo blijkt uit de peiling van YouGov die deze week is uitgevoerd voor de krant The Times.

Johnson laat Dominic Raab, gewezen minister voor de Brexit, ver achter zich in die peiling. Raab haalt maar 13 procent.

May heeft aangegeven dat ze ontslag zal nemen nadat het Britse parlement heeft ingestemd met het echtscheidingsakkoord met de Europese Unie. Johnson bevestigde deze week dat hij kandidaat is om May op te volgen als leider van de Conservatieve Partij. Als hij daarin slaagt, wordt hij ook premier. In Groot-Brittannië is de leider van de regerende partij immers ook regeringsleider.