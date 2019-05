Washington roept luchtvaartmaatschappijen op tot waakzaamheid

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat ze aandachtig moeten zijn als ze over de Golfregio vliegen, “wegens militaire activiteiten en verhoogde politieke spanningen”.

De waarschuwing komt er nu de spanningen tussen de VS en Iran toenemen. Dat houdt volgens de FAA een groter risico in op mogelijke misrekeningen of verkeerde identificaties.

Ook wegens de oplopende spanning heeft de golfstaat Bahrein zijn burgers opgeroepen om Irak en Iran te verlaten. Vorige week hadden de VS al hun niet-noodzakelijke ambassadepersoneel uit Irak laten vertrekken.