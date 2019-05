Oppositieleider Bill Shorten geeft verlies in Australische verkiezingen toe

De regerende conservatieve coalitie van premier Scott Morrison lijkt af te stevenen op een verrassende overwinning bij de parlementsverkiezingen in Australië. Bill Shorten van de centrumlinkse oppositiepartij Labor heeft zijn verlies toegegeven en meteen ook zijn ontslag aangeboden als partijleider.

“Het is duidelijk dat Labor niet de volgende regering zal kunnen vormen”, sprak Shorten zijn militanten toe in Melbourne. “Ik heb Scott Morrison daarnet gebeld om hem te feliciteren.” Shorten stond wekenlang op kop in de peilingen en ook de eerste exitpolls gaven hem de overwinning.

Lagere belastingen

Morrisson, een 51-jarige evangelische christen, was zelf nog maar sinds augustus aan de macht nadat Malcolm Turnbull was opgestapt omdat zijn eigen Liberale Partij geen vertrouwen meer in hem had. Turnbulls voorganger Tony Abbott was in 2015 op eenzelfde manier opzij geschoven.

Morrisson beloofde lagere belastingen en een begrotingsoverschot voor 2020. Het was geleden van voor de wereldwijde financiële crisis van 2008 dat dat nog het geval was. Shorten wou dan weer meer geld uitgeven aan kinderopvang, volksgezondheid en onderwijs, en beloofde hogere lonen en meer belastingen voor de rijken.

(belga)