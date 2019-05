Grootste containerschip van Ocean Alliance in Zeebrugge aangekomen

Brugge -

In de haven van Zeebrugge is zaterdagmorgen voor het eerst de ‘OOCL United Kingdom’ binnengevaren. Het containerschip met een capaciteit van 21.413 containers is het grootste containerschip op de verbinding Europa-Verre Oosten van de alliantie “Ocean Alliance”. Het vaartuig wordt momenteel aan de COSCO-terminal gelost en geladen en vaart zondag om 10 uur opnieuw uit, aldus Joachim Coens, CEO van Port of Zeebrugge.