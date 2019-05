Mama bevalt van tweeling die er compleet anders uitzien: “Mensen vragen mij of ze geadopteerd zijn”

Sarah Jones, een Amerikaanse mama uit Oklahoma, wordt overstelpt met vragen over haar pasgeboren tweeling. Baby’s Malaysia en Malachi mogen dan slechts enkele minuten na elkaar geboren zijn, toch zien ze er compleet anders uit.

Zoon Malachi heeft donkere ogen en een donkere huidskleur, zijn zusje Malaysia heeft een lichte huid en heldere, blauwe ogen. “Andere mensen schrikken als ik zeg dat mijn tweeling niet geadopteerd is”, zegt mama Jones aan de blog ‘Love What Matters’. “Maar voor mij is het niet verrassend. Ik heb vier kinderen en ze lijken helemaal niet op elkaar.”

Prematuur

Ondanks de opmerkingen en rare blikken is Jones bijzonder blij met haar tweeling. “Het zijn echte schatjes. Mijn zwangerschap verliep erg moeilijk. Ik heb twee miskramen gehad op zes maanden. Toen ik zwanger was van de tweeling ontdekten dokters dat mijn baarmoederhals korter werd en dat werd na enkele maanden alleen maar erger.” Uiteindelijk werden Malachi en Malaysia twaalf weken te vroeg geboren en zagen ze er bij de geboorte compleet anders uit.

“Het fenomeen is niet ongewoon”, duidt geneticus Jim Wilson op vraag van de Britse zender BBC. “Onze huidskleur wordt bepaald door verschillende genen en die komen voor in minstens twintig varianten. Sommige kunnen we al benoemen maar er is een deel dat nog relatief onbekend is binnen de wetenschap. Je kan onze huidskleur eigenlijk het best vergelijken met een spel kaarten: de ene keer krijg je rode kaarten en de andere keer zwarte.”