Belgische toeriste verkracht in Valencia, man opgepakt

De Spaanse Guardia Civil arresteerde afgelopen week een Marokkaanse man die een Belgische toeriste verkrachtte in Valencia.

De jongeman, een achttienjarige Marokkaan, kende het slachtoffer en verkrachtte haar in een huis in de stad Valencia. Het meisje diende klacht in bij de politie, die meteen op zoek ging naar de dader. De man werd opgepakt en wordt de komende uren voorgeleid bij de onderzoeksrechter die moet beslissen of de man al dan niet naar de gevangenis wordt gestuurd.

In Valencia werden de afgelopen dagen minstens vijf mannen opgepakt, die verdacht worden van aanrandingen of verkrachtingen.