Oostenrijk zit zonder regering na schandaal

“Genoeg is genoeg”, met die woorden kondigde de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP) zaterdag aan dat zijn land niet langer een regering heeft. Die beslissing kwam er nadat vicekanselier Heinz-Christian Strache (FPÖ) in opspraak was gekomen door een gelekte video waarin te zien is dat hij openstaat voor omkoping. Kurz wil dat er zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen komen.

Oostenrijk staat op zijn kop. Vrijdagochtend was er geen vuiltje aan de lucht, maar 24 uur later kwamen duizenden mensen op straat, viel de regering en werden er nieuwe verkiezingen aangekondigd. Reden: het gedrag van vicekanselier Heinz-Christian Strache, voorzitter van de extreemrechtse regeringspartij FPÖ. Twee Duitse kranten, Der Spiegel en de Süddeutsche Zeitung, stuurden videobeelden de wereld in waarin Strache duidelijk maakt dat hij openstaat voor omkoping. In 2017, enkele maanden voor de Oostenrijkse verkiezingen, is hij samen met FPÖ-fractieleider Johann Gudenus op vakantie in Ibiza. Ze hebben daar een afspraak met de nicht van een Russische miljardair. Zij zou een hoop geld willen investeren en stelt voor om vijftig procent van de aandelen van de populaire Oostenrijkse krant Kronen Zeitung te kopen. Op die manier kan ze Strache en zijn FPÖ helpen bij de aankomende verkiezingen. Maar in ruil verwacht ze een tegenprestatie. Al is de vrouw niet helemaal eerlijk. Ze is geen miljardaire en de hele ontmoeting werd met een verborgen camera gefilmd. Ze willen de politici er dus inluizen. De twee Duitse kranten claimen niet te weten wie er achter de video zit. Strache en Gudenus hebben echter niks door en gaan gretig op haar voorstel in. Maar liefst zes uur lang bespreken ze de meest uiteenlopende dingen met de vrouw. Van bouwcontracten tot drugsmisbruik en seks binnen de regering. Alles komt aan bod. De twee zijn zich van geen kwaad bewust. Ze doen naar eigen zeggen niks illegaal, tot ze aan hun voorstellen beginnen.

“Machogedrag”

De twee politici leggen aan de Russin uit dat ze haar aan een hoop lucratieve bouwcontracten van de overheid zullen helpen als FPÖ opnieuw in de regering zit. En er is nog een tweede mogelijkheid: investeren in FPÖ. Maar dat mag de vrouw niet rechtstreeks doen. Het geld moet ze overmaken via een vzw. Zo kan de FPÖ de meldingsplicht, die ze hebben als ze grote bedragen ontvangen, omzeilen. De beelden zorgden voor heel wat oproer in Oostenrijk. Duizenden mensen kwamen op straat om te protesteren tegen de regering. En ook de bondskanselier, Sebastian Kurz gaf aan dat hij een verdere samenwerking met Strache niet zag zitten. Die verdedigde zich door aan de pers mee te delen dat het om “typisch door alcohol veroorzaakt machogedrag” ging. “Ja, het was een zat verhaal. Ja, het was dom, onverantwoordelijk en fout.” Daarbij vertelde hij dat hij de val van de regering niet op zijn geweten wilde hebben en nam ontslag als vicekanselier. Ook zijn voorzitterschap van FPÖ legde hij naast zich neer. Gudenus deed hetzelfde en stopte als fractievoorzitter.

