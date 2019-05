14 gewonden door elektrocutie tijdens huldiging op hockeyclub

Mol - Vijf zwaar- en negen lichtgewonden. Dat is de balans van een zwaar incident zaterdagavond in Mol. Bij een huldiging op de terreinen van de plaatselijke hockeyclub raakte een slinger de hoogspanningslijnen boven het terrein. Daarop sloeg de stroom over naar de grond.

Het incident gebeurde zaterdagavond rond 18 uur op de terreinen van de Hockey Club Inter Mol aan de Emiel Bequaertlaan in Mol.

“Er was een huldiging aan de gang waarbij slingers hoog in de lucht werden geschoten”, zegt commissaris Robert Lehaen van de lokale politie Balen-Dessel-Mol. “Een van de slingers heeft de hoogspanningslijnen geraakt die boven het terrein hangen. Er heeft zich dan een stroomontlading richting grond voorgedaan. De elektriciteit is ingeslagen op een metalen hekwerk waar op dat momenteel een heleboel mensen tegenaan stonden.”

Er vielen veertien slachtoffers. “Die zijn overgebracht naar de ziekenhuizen van Geel en Mol. Vijf mensen zijn er erger aan toe, maar voor zover bekend is er niemand in levensgevaar.” Volgens de politiewoordvoerder varieert de leeftijd van de slachtoffers tussen 6 en 80 jaar. Het bestuur van de hockeyclub liet zaterdag niemand toe op het domein.