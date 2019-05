Wij lieten de man die alle Genkse kampioenenploegen meemaakte één dream team samenstellen: “En dan moet Trossard er nog inkomen”

Acht prijzen – vier titels en vier bekers – op 31 jaar Racing Genk. Pierre Denier (62) maakte álles mee. Bij de eerste drie titels (1999, 2002, 2011) was hij T2, vandaag is Denier teammanager. Om maar te zeggen: geen mens die de kampioenenploegen beter kan vergelijken. En dus mag hij – na wat aandringen, want “ik wil niemand tekortdoen” – zijn dream team samenstellen. “De ploeg van dit jaar is veruit de beste.”