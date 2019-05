Nu beginnen de problemen: wat met Clement? En moeten Wesley en Vanaken weg? Onze liniecoaches geven de antwoorden

RC Genk is landskampioen, Club Brugge tweede, de strijd om plaatsen 3 en 5 is nog niet gestreden. Maar nu al rijzen er bij elke club in de top zes vragen over het leven ná deze Play-off 1. De meest prangende daarvan legden we voor aan onze liniecoaches Geert Devlieger, Eric Van Meir, Eddy Snelders en Jan Ceulemans. Clement blijft (niet), Vanaken heeft angst, Sa Pinto deed beter dan Preud’homme, einde Thorup en ander fraais.