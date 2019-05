Chauffeur ramt vier wagens en vlucht daarna weg

Roeselare - Bij een mislukte inhaalmanoeuvre ramde een chauffeur langs de Meensesteenweg in Roeselare vier geparkeerde wagens. Hij vluchtte daarna weg.

Het ongeval gebeurde vrijdagavond na 20 uur. Twee wagens, een Kia en een BMW reden in de richting van het centrum van Roeselare. De Kia wagen wou links afslaan, maar net op dat moment voerde de chauffeur van de BMW een inhaalmanoeuvre uit. Beide wagens kwamen in botsing met elkaar en vervolgens ramde de BMW vier geparkeerde wagens.

De blikschade aan de wagens was behoorlijk groot. Er vielen geen gewonden. De chauffeur van de BMW was spoorloos toen de politie arriveerde op het ongeval, maar hij kond later opgespoord worden.