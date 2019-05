Flat onbewoonbaar door brand in Jette

Jette - In de Brusselse gemeente Jette heeft zaterdagnamiddag een brand gewoed in een flat. Daarbij vielen geen gewonden maar het appartement is door de brand onbewoonbaar. Dat meldt de Brusselse brandweer. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.

De brand in de flat op de tweede verdieping van een drie verdiepingen tellend gebouw aan de Jetsesteenweg vond plaats tussen 14 uur en 15 uur, en ontstond in de slaapkamer van het appartement. Toen de brandweer ter plaatse kwam, hadden de bewoners de flat al verlaten, zodat er geen gewonden vielen. De brandweerlui zagen zich geconfronteerd met een dikke rook. Het vuur was relatief snel geblust maar de flat is door de brand zwaar beschadigd en tijdelijk onbewoonbaar.

De bewoners van het appartement op de eerste verdieping konden wel naar hun woonst terugkeren. De flat op de derde verdieping was niet bewoond.

(belga)