“Overtuigd sinds reportage over Schild & Vrienden”

“Mijn overtuiging om voor Vlaams Belang te stemmen, is ontstaan door het volgen van het nieuws en de sociale media. Zeker ook door die reportage over Schild & Vrienden. Dries Van Langenhove is een absoluut inspirerende figuur. Tegenwoordig is dat erg om te zeggen, maar ik ken hem als iemand die inzit met de wereld. Die papiertjes van de grond raapt, die bejaarden helpt op evenementen te geraken.”