Ze zijn jong en ze stemmen op Vlaams Belang

Vlaams Belang zit in de lift. In de jongste peiling haalt de partij weer een kleine 15 procent. De verkiezingen van volgende zondag zouden dus nog eens zwart kunnen kleuren. Partijvoorzitter Tom Van Grieken leek zaterdag op de slotmeeting van Vlaams Belang alvast zegezeker: “26 mei zal misschien een zwarte zondag zijn voor het establishment, maar niet voor de Vlamingen.” Vlaams Belang heeft vooral bij jongeren meer succes: tot 40 procent van de VB-kiezers is tussen 18 en 34 jaar oud. Waarom toch? Wij zochten jongeren op die erover willen spreken.