Thorgan Hazard geeft toe dat hij volgend seizoen voor Dortmund speelt: “Goed dat ik met Witsel iemand ken daar”

Rode Duivel Thorgan Hazard liet er na afloop van de laatste speeldag in de Bundesliga weinig twijfel over bestaan: volgend seizoen komt hij voor Borussia Dortmund uit. “Het is goed dat ik met Axel Witsel al iemand ken daar”, vertelde hij voor de camera’s van Eleven Sports.

De laatste speeldag van de Bundesliga had voor Thorgan Hazard extra pigment: hij nam het met zijn club Borussia Mönchengladbach op tegen zijn toekomende werkgever, Borussia Dortmund. De Rode Duivel lijkt immers al enkele weken op weg naar de nummer twee van Duitsland, en maakte na afloop van de wedstrijd duidelijk dat hij niet meer twijfelt aan de transfer. Hij sprak er zelfs al uitgebreid over hoe blij hij is dat hij bij Dortmund zal kunnen samenspelen met collega-Rode Duivel Axel Witsel.

“Witsel is iemand met wie ik regelmatig praat”, vertelde Witsel voor de camera’s van Eleven Sports. “Volgend seizoen zal hij er ook zijn om me te helpen, dus des te beter. Of hij me aangemoedigd heeft om te komen? Nee, dat had ik niet nodig. Als een club zoals Dortmund komt, is de motivatie er vanzelf. Het is goed dat er iemand is die ik ken daar, al ken ik nog wel anderen. Ik hoop dat mijn integratie goed zal verlopen.”

Gelukkige Witsel: “Ik zei hem: haast je maar, we hebben je nodig”

Witsel gaf maar wat graag uitleg bij de aanstaande transfer. “Ik heb simpelweg tegen Thorgan gezegd dat onze speelstijl hem wel ligt. Ik ben zeker dat hij ook andere aanbiedingen had, maar ik heb hem gezegd dat hij de competitie al kent. Hij speelt hier al jaren en iedereen kent hem. Ik heb hem gezegd: haast je maar, want we hebben je nodig.”