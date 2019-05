Kompany: “Of ik blijf bij Manchester City? We gaan er eens een nachtje over slapen”

Vincent Kompany heeft na het winnen van de FA Cup met Manchester City aangegeven dat hij nog niet weet waar zijn toekomst ligt. Het contract van de Belgische verdediger bij de Citizens loopt af. “Of ik blijf? We gaan er eens een nachtje over slapen”, vertelde de kapitein van de succesvolste ploeg in Engeland.

De League Cup, de Premier League en nu ook de FA Cup. De armen van Vincent Kompany moeten als kapitein van Manchester City onderhand zowat moe worden van het de lucht in steken van zoveel zilverwerk. Op zaterdag vervolledigde Manchester City immers zijn ‘Engelse treble’, waardoor het alle binnenlandse prijzen gewonnen heeft.

De vraag was echter of het ook de laatste match van Kompany in het shirt van de Citizens is geweest. De Belgische verdediger, die in 2008 arriveerde in Manchester, heeft een aflopend contract. De vraag is of het boegbeeld van de Belgische Gouden Generatie dat op zijn 33ste nog verlengd zal zien.

Uiteraard was de vraag over de toekomst van Kompany ook een vraag die de Britse media bezighield. “Voor mij gaat het nu om vieren”, antwoordde de kapitein van City voor de camera’s van BT Sport. “Ik wilde elke mogelijke trofee winnen. Wij gaan er nu eens een nachtje over slapen en vanaf morgen kunnen we over de toekomst praten.”