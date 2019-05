Matchpack AA Gent-Anderlecht. Dit zijn de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden

AA Gent en Anderlecht maken op de laatste speeldag van Play-off 1 in een rechtstreeks duel uit wie de vijfde plek en de laatste strohalm voor Europees voetbal grijpt.

: AA Gent-Anderlecht 1-0, Anderlecht-AA Gent 2-0.

Verwachte opstelling: Kaminski:Souquet.Plastun.Rosted.Asare:Esiti.Verstraete.Odjidja.David:Sorloth.Kvilitaia

Bank: Thoelen.De Busser.DeSmet. Bezus.Smith.Dejaegere.Limbombe.Yaremchuk.Azango.Dompé

Geschorsten: Bronn

Geblesseerden: Derijck, Coosemans en Chakvetadze

Dit zegt onze clubwatcher Stefan Smet:

En plots schijnt de zon opnieuw boven de Ghelamco Arena. Dankzij een fraaie zes op zes na twee zeges op bezoek bij Standard en Antwerp, passeerden de Buffalo’s ondertussen zowaar zelfs Anderlecht in de rangschikking. Hierdoor volstaat zondagmiddag een gelijkspel wanneer AA Gent het dus voor eigen publiek mag opnemen tegen paars-wit met als inzet de veelbesproken vijfde plaats die mogelijks alsnog recht geeft op een Europees ticket.

Verwachte opstelling: Didillon: Appiah, Kara, Bornauw, Cobbaut: Kums, Trebel: Saelemaekers, Verschaeren, Bolasie: Doku.

Bank: Boeckx. Sanneh. Lawrence. Milic. Najar. Kayembe. Gerkens. Zulj. Amuzu.

Geschorsten: Santini

Geblesseerden: Bakkali. Dhauholou. Dimata. Makarenko. Obradovic. Sambi Lokonga

Op één kaart van schorsing: Bolasie. Kara. Kums. Trebel

Dit zegt onze clubwatcher:

Winnen op AA Gent of Anderlecht mag definitief een kruis maken over zijn historische Europese reeks. Karim Belhocine weet dus wat te doen in zijn laatste match als hoofdcoach van Anderlecht. Alleen met een overwinning zou Anderlecht nog over AA Gent naar de vijfde plaats kunnen wippen, die mogelijk nog uitzicht kan bieden op het laatste Europees ticket. De schorsing van Ivan Santini is een bijkomende handicap voor paars-wit. Mogelijks tovert Karim Belhocine de 16-jarige Jeremy Doku, net op tijd terug van het EK U-17, uit zijn hoed als ultieme joker.