Matchpack Genk-Standard. Dit zijn de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden

Kampioen Genk speelt op de slotspeeldag een galamatch tegen Standard. De Rouches moeten wel nog een resultaat neerzetten, want zij strijden met Antwerp nog om plaats drie in het klassement.

Verwachte opstelling: Jackers ; De Norre, Aidoo, Seigers, Uronen ; Heynen, Wouters ; Ndongala, Piotrowski, Paintsil ; Ingvartsen.

Bank: Vukovic, Lucumi, Dewaest, Berge, Malinovskyi, Fiolic, Trossard, Ito, Samatta en Gano.

Geschorst: Joakim Maehle

Geblesseerden: Neto Borges (rug) en Vladimir Screciu (hamstrings) Onderlinge matchen in reguliere competitie: 2-0 thuis, 1-1 uit Dit zegt onze clubwatcher: Kampioen KRC Genk sluit een schitterend seizoen af voor eigen publiek tegen Standard. Philippe Clement kiest ervoor om zijn sterspelers te laten rusten en zo enkele bankzitters een nieuwe kans te gunnen. Casper De Norre keert al zeker terug in de basiself door de schorsing van Joakim Maehle. Het wordt opnieuw één groot feest in de Luminus Arena, ongeacht het resultaat. Galawedstrijd.

Verwachte opstelling: Ochoa; Goreux, Kosanovic, Laifis, Miangue; Bastien, Marin, Cimirot, Lestienne; Carcela, Oulare

Bank: Gillet. Sangare. Fai. Cavanda. Pocognoli. Halilovic. Mpoku. Raskin. Emond. Balikwisha

Geschorsten: Niemand

Geblesseerden: Bokadi, Djenepo, Sa, Vanheusden

Dit zegt onze clubwatcher:

Standard heeft de unieke kans om tegen een halve Genkse B-ploeg de derde plaats veilig te stellen. Op het eerste oog lijkt dat zeer haalbaar, maar dat dachten we al zo vaak van Standard dit seizoen. De Rouches blijven een enigma. Na een 0 op 12 klopten ze met tien man plots Club Brugge. De rode kaart die Collins Fai kreeg voor zijn harde tackle op Ruud Vormer gaat pas vanaf volgende week in. De Kameroense back kan dit weekend nog spelen, maar mist de eerste drie matchen van komend seizoen. Tenminste, als Standard de derde plek veiligstelt. Daarvoor moet het dus minstens zo goed doen als Antwerp. Aan de motivatie zal het niet liggen, want in Luik wil men de vervelende PO2-finale vermijden.