“Jij zal altijd mijn stralende zon blijven”

Een zonnestraaltje. Een dromer. Eén brok energie. De honderden mensen die zaterdag naar het kleine kerkje in Schilde kwamen, kregen van vrienden en familie alleen maar te horen wat voor een levensgenieter Julie Van Espen was. Over de man die haar op 4 mei het leven ontnam, bleef het stil. Aan Steve Bakelmans werden geen woorden vuil gemaakt. De begrafenis stond helemaal in het teken van het licht dat Julie voor velen was.

Honderden kleine zonnetjes werden uitgedeeld aan vrienden en familie in de kerk, maar ook aan de mensen op het plein. Op vraag van de familie waren de meesten in het wit gekomen. Wit met een gekleurde touch.

Familie van Julie “Laat je dood niet voor niets zijn. Laat ons werken aan een betere wereld zonder geweld”

De vrolijke zomerse kleding stond in schril contrast met de tranen die bij iedereen over de wangen stroomden. Maar het was een duidelijke keuze van de familie. “De witte kleur staat niet alleen voor droefheid, maar ook voor dankbaarheid”, klonk het. “Liefde is sterker dan haat. Wat je achterlaat, is niets dan liefde en een stukje zon.”

Met deze foto wordt Julie herinnerd op haar doodsprentje. BELGA

Kris Van Exel

Carrière als boswachter

Dat zonnestraaltje zag iedereen in Julie. Vrienden en familie deelden anekdotes over de levensgenieter die het meisje was en hoe moeilijk ze binnenshuis kon blijven. “Je had een afkeer van ‘grotmensen’ en moest en zou altijd buiten zijn. Zo trok je ’s morgens in je kamerjas met een tas zwarte koffie al het bos in. Een carrière als boswachter hebben we daarom meermaals gesuggereerd”, vertelde een van haar vriendinnen.

“Je kon op en top genieten van kleine dingen. We gaan je zo hard missen. Je heb er het maximum uitgehaald. Je hebt elke dag geleefd voor tien. We zullen proberen allemaal te leven zoals jij.”

Kris Van Exel

“Ze heeft haar dromen geleefd”

Ook de jongere zus en broer van Julie namen het woord. “Je blijft voor altijd mijn zus. Ik ga je overal in blijven zien. In de kleinste diertjes en de zonnestraaltjes. Zelfs als de zon niet schijnt. Jij zal altijd mijn stralende zon blijven. Het is oneerlijk dat ik nu al afscheid van jou moet nemen”, zei haar zus Elise.

Volgens haar broer heeft Julie duidelijk haar stempel op de wereld gedrukt. “Ze heeft getoond hoe we moeten leven. Elke dag fietste ze naar waar ze wilde. België was te klein voor mijn zus. Ik ga niet alle landen opnoemen waar ze geweest is, maar ze heeft zeker haar dromen geleefd. Ik had meer tijd met je op deze aarde gewild. Maar binnenkort zien we elkaar terug.”

Kris Van Exel

Haar enige vijand

“Shine a light, everywhere you go”, klonk het lied van Bryan Adams door de luidsprekers. Nagel op de kop voor “een kind van de zon en van het licht”, zoals Antwerps bisschop Johan Bonny haar noemde.

“Ze vond meteen de sleutel waarmee ze het hart van anderen kon openmaken. Daarom ook had ze geen vijanden, alleen vrienden. Haar enige vijand was die van het laatste ogenblik”, zei hij. “Met alle kracht die in haar was, heeft ze zich verzet.”

Daarom wilde de familie ook nog een boodschap meegeven. “Je was een energieke meid, een bijzondere madam. Laat je dood niet voor niets zijn. Laat ons werken aan een betere wereld zonder geweld. We zien je graag en zullen je nooit vergeten.”

Onder luid applaus werd de kist van Julie buiten gedragen. Iedereen barstte in tranen uit. Net toen verscheen de zon van achter de wolken.

Photo News