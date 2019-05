“Ik ben altijd al transgender geweest, maar ik wist het niet”

“Het is zover, het is eruit, en het voelt … geweldig. Ik stel jullie voor aan Sam Bettens.” Met de glimlach rondt Bettens een openhartige videoboodschap af. Eén die nog navolging zal krijgen. “Ik zal me na vandaag niet verstoppen. Ik wil graag mijn transitie documenteren en er openlijk over praten. Dat is belangrijk voor mij, het is belangrijk voor de gemeenschap waarvan ik nu deel uitmaak en het is belangrijk voor de wereld om te begrijpen dat transgenderpersonen bestaan en dat we niet zo verschillend zijn van anderen”, klinkt het.

Sam Bettens K’s Choice “Ik wil graag mijn transitie documenteren en er openlijk over praten”

Voor Bettens – in het persbericht nog een laatste keer aangesproken met ‘zij’ en ‘Sarah’ – kwam de klik er tijdens het afgelopen jaar. “Transgender zijn is geen keuze. Ik ben het altijd al geweest, maar ik wist het niet. Openlijk door het leven gaan als transgenderman is echter wél een keuze, daarom voel ik een enorme dankbaarheid voor mijn vrouw, mijn kinderen, mijn ouders, mijn broers en hun familie, mijn vrienden en iedereen die me na aan het hart ligt, voor de steun en om van me te houden voor wie ik ben.”

Stemcoach

Door de hormonen verandert nu ook haar/zijn stem. “Ik werk met een stemcoach die me door deze veranderingen zal leiden, maar ik zal anders klinken. K’s Choice zal met mij mee-evolueren en Rex Rebel, het nieuwe muzikale project waarvan ik deel uitmaak, zal een vrij originele mix worden van voor, tijdens en na mijn transitie.”

Met broer Gert als K’s Choice: “Ik voel een enorme dankbaarheid voor de steun van mijn familie en mijn vrienden, die van me houden zoals ik ben.” if

Bettens hoopt dat de fans geduld tonen. “Als transgender naar buiten komen, is een blije gebeurtenis. Het is een enorme stap in de richting van een zo authentiek mogelijk leven. Ik ben er zo aan gewend geraakt om me in te houden dat ik er hard naar uitkijk om vooruit te gaan.”

Steun van BV’s

Vrouw, kinderen, familie en vrienden zijn al helemaal mee. Ook bekend Vlaanderen sprak zaterdag op sociale media steun en bewondering uit. Zoals Bo Van Spilbeeck, die Sam “alle geluk van de wereld” toewenst.

Niels Destadsbader, die een hit scoorde met een K’s Choice-cover, deelde een zonnige foto samen met Sam Bettens. “Ik heb er een nieuwe maat bij. En ik ben trots op hem!”