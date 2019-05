CD&V wil verzorg(st)er in elke kleuterklas

Niet de regenboogkleuren van K3, maar het oranje van CD&V domineerde zaterdag Plopsaland. De jaarlijkse familiedag moest voor de Vlaamse christendemocraten de apotheose van de verkiezingscampagne worden, maar door de begrafenis van Julie Van Espen pasten Wouter Beke en co. het programma aan. Geen joelende kopstukken op attracties, geen officiële toespraken. Kris Peeters kreeg voor zijn verjaardag een grote taart geserveerd, maar voor de rest was ingetogenheid het ordewoord.

Hilde Crevits CD&V-lijsttrekker West-Vlaanderen “Door de fiscale aftrek van kinderopvang te verdubbelen, geven we werkende ouders een duw in de rug”

Het belette niet dat de kopstukken in hun nopjes waren. Een peiling van De Persgroep die op de partij 17,1 procent plakte, veroorzaakte duidelijk een oef-gevoel. Wegzakken in een peloton van middelgrote partijen is voor CD&V geen optie. Als ze absoluut wil vermijden in de oppositie te belanden, is de stek als tweede grootste partij belangrijk.

Leve Hilde Crevits

De overtuiging leeft dat kopvrouw Hilde Crevits de partij de hoogte induwt. De Vlaamse viceminister-president wordt overal als numero uno uitgespeeld en dat was zaterdag niet anders. Het was Crevits die overal voor de camera’s stond. Het was Crevits die het gezinsplan van de partij voorstelde.

Er was taart voor de jarige Kris Peeters, maar voor de rest regeerde ingetogenheid: CD&V hield rekening met de begrafenis van Julie Van Espen. BELGA

Dat plan moet niet alleen aangeven dat levenskwaliteit voor CD&V hét thema is. Het moet ook bewijzen dat CD&V nog altijd dé gezinspartij van Vlaanderen is. Centraal in het plan staat goedkopere kinderopvang. De christendemocraten willen de fiscale aftrek verdubbelen, van 5 euro per dag naar 10 euro. “Met die maatregel geven we werkende ouders een duw in de rug en zorgen we dat werken meer loont”, zegt Crevits. CD&V wil ook meer kinderopvangplaatsen creëren en die flexibeler maken voor wie onregelmatige werkuren heeft.

Hoger belastingkrediet

Voor wie weinig verdient en van de fiscus geld terugkrijgt omdat er kinderen ten laste zijn, verhoogt CD&V het belastingkrediet naar 940 euro. En ook voor het kleuteronderwijs en voor ouders met kleine, schoolgaande kinderen heeft de partij iets lekkers in petto. Crevits wil er voor het kleuteronderwijs namelijk 1.500 kinderverzorg(st)ers bij, een verdrievoudiging. Op die manier heeft elke peuterklas zo’n verzorg(st)er en houdt de kleuterjuf of -meester de handen vrij voor pedagogische taken.