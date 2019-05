Gemiddelde huurprijs voor woning stijgt naar 614 euro

De gemiddelde huurprijs voor een privéwoning is in Vlaanderen in 2018 gestegen naar 614,11. Het gaat om een stijging van 2,24 procent tegenover 2017, blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse huurdersbonden. Dat schrijft De Zondag.

In 2014 bedroeg de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen voor een woning 574,45 euro. In 2017 steeg die voor het eerst boven de 600 euro en vorige jaar zette die evolutie zich verder tot 614,11 euro, aldus de huurdersbonden.

“Een stijging van 2,24 procent lijkt niet veel, maar het is genoeg om nog meer mensen in de armoede te duwen”, verklaart Joy Verstichele, woordvoerder van de Vlaamse huurdersbonden. “Liefst 31 procent van de privéhuurders houdt op het einde van de maand niet voldoende over om menswaardig te leven. Dat was in 2013 ook al zo. Er is dus in vijf jaar tijd niets veranderd. Er bestaat wel zoiets al een huursubsidie, maar dat systeem zit fout in elkaar waardoor amper 4 van de 31 procent er aanspraak op kan maken.”

De huurdersbonden roepen de overheid op om een betaalbaarheidssubsidie in toe voeren voor huurders met beperkte inkomens.