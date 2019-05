Groot reclamedisplay schiet in brand op Times Square

Een van de grootste digitale reclameborden van Times Square in New York is zaterdag in brand gevlogen. De brandweer kreeg de brand al snel onder controle en er vielen geen gewonden, laten de autoriteiten weten.

Het vuur ontstond rond 15 uur lokale tijd. Via de sociale media werden al snel beelden van de brand verspreid. Op het scherm werd net reclame voor wodka getoond.

Een woordvoerder van de brandweer van New York liet weten dat er geen gewonden zijn gevallen en dat het gebouw waarop het reclamebord bevestigd is, niet beschadigd is.

De oorzaak van de brand is voorlopig nog onduidelijk.