In Doornik zijn de hulpdiensten zondagochtend een zoektocht gestart nadat een persoon in de Schelde beland is. Omstreeks 7 uur was er van de drenkeling nog geen spoor, zo meldt de brandweer.

De hulpdiensten werden omstreeks 06.15 uur verwittigd dat een persoon in de Schelde beland was ter hoogte van de quai du Marché au Poisson. De zoektocht wordt voortgezet en ook de politie van Doornik is ter plaatse.