Beerschot Wilrijk toont nieuwe naam en logo

KFCO Beerschot Wilrijk is niet meer. De Antwerpse fusieclub maakte zaterdagavond na de laatste wedstrijd van het seizoen (1-2 in eigen huis tegen KV Oostende) de nieuwe naam bekend en toonde op de borden in het stadion ook het vernieuwde logo. De club zal vanaf het seizoen 2019-2020 door het leven gaan als Koninklijke Beerschot Voetbalclub Antwerpen, K. Beerschot VA in het kort. Eerder werd al bekend dat de fusieclub opnieuw het oude stamnummer 13 zal krijgen.