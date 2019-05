Voor het eerst steunt Republikeins parlementslid afzetting van Donald Trump

De verkozene uit Michigan beschuldigde minister van Justitie William Barr er ook van opzettelijk het publiek te hebben misleid over de teneur van het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller, over de Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

In een reeks tweets verklaarde Amash dat slechts enkele leden van het Amerikaanse Congres het rapport van Mueller hebben gelezen. Dat rapport “identificeert verschillende voorbeelden van gedrag dat voldoet aan alle elementen van belemmering van de rechtsgang”, aldus Amash. “Iedereen die de president van de Verenigde Staten niet is, zou op basis van zulk bewijs ongetwijfeld worden aangeklaagd.”

“In tegenstelling tot het relaas van Barr, onthult het rapport van Mueller dat president Trump specifieke daden en een gedragspatroon heeft gesteld die de voorwaarde voor impeachment halen”, schreef hij ook.

Here are my principal conclusions:

1. Attorney General Barr has deliberately misrepresented Mueller’s report.

2. President Trump has engaged in impeachable conduct.

3. Partisanship has eroded our system of checks and balances.

4. Few members of Congress have read the report.